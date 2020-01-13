الحكومة الإيرانية تكشف ماذا قال روحاني فور علمه سبب سقوط الطائرة الأوكرانية

نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، معرفة أي شخص بسبب تحطم الطائرة الأوكرانية حتى الجمعة الماضية، بما في ذلك الرئيس حسن روحاني.

وقال ربيعي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين: "لم يكن أحد يعلم سبب تحطم الطائرة الأوكرانية حتى الرئيس روحاني حتى يوم الجمعة الماضية"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "اتهمنا البعض بالكذب وإخفاء الحقيقة والأمر لم يكن كذلك، والحقيقة أننا لم نكذب".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، أنه "بمجرد أن علم الرئيس روحاني بسبب الحادثة أكد فورا على ضرورة إطلاع الشعب على السبب الحقيقي"، مشيرا إلى أنه "ما أشيع مساء يوم الخميس كان وفق المعلومات التي كانت لدى الحكومة، وردا على الحرب النفسية الواسعة التي شنتها واشنطن علينا".

يذكر أن طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 قد سقطت بعد دقائق من إقلاعها، صباح الأربعاء، الماضي من مطار "الإمام الخميني" جنوب غرب العاصمة طهران، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصا وغالبيتهم إيرانيون والطاقم المؤلف من 9 أفراد، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية يوم السبت، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بأن الطائرة سقطت بصاروخ أطلقه الدفاع الجوي إثر خطأ بشري وغير متعمد.