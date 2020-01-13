كندا تتراجع عن تحذير بشأن "حادث نووي"

تراجعت السلطات في إقليم أونتاريو الكندي عن تحذير كانت قد أطلقته، أمس الأحد، بشأن وقوع حادث في إحدى المحطات النووية لتوليد الكهرباء

واعتذر إقليم أونتاريو الكندي، الأحد، عن توجيهه تحذيرا، قال إنه جاء عن طريق الخطأ خلال التدريب، بشأن حادث في محطة نووية ضخمة لتوليد الكهرباء قرب تورونتو، بحسب "رويترز".

وطالب رؤساء بلديات غاضبون بإجراء تحقيق، قائلين إن الرسالة العاجلة التي وردت بشأن محطة "بيكرينغ" العتيقة سببت ذعرا لم يكن هناك داع له، حيث تلقى مستخدمو الهواتف المحمولة في أونتاريو رسالة تخطرهم بالحادث المفترض بمحطة "بيكرينغ" في نحو الساعة السابعة والنصف صباحا.

وبعد أقل من ساعة أعلنت هيئة توليد الكهرباء في أونتاريو أن هذه الرسالة كانت خطأ، علما أن أونتاريو أكثر أقاليم كندا العشرة سكانا، وقالت المدعية العامة لإقليم أونتاريو، سيلفيا جونز، في بيان إن" التحذير أُرسل للناس بطريق الخطأ خلال تدريب روتيني"، وتابعت وأوضحت: "حكومة أونتاريو تعتذر بصدق عن تسببها في إثارة قلق الناس، وبدأت تحقيقا كاملا لمعرفة كيف وقع هذا الخطأ".

وكان إقليم أونتاريو الكندي قد أبلغ، أمس الأحد، عن "واقعة" في محطة بيكرينغ النووية لتوليد الكهرباء قرب تورونتو، لكنه قال إنه لا يوجد تسريب غير طبيعي للنشاط الإشعاعي.

وأضاف أن من يسكنون بالقرب من المحطة، على شواطئ بحيرة أونتاريو التي تبعد نحو 50 كيلومترا شرقي وسط تورونتو، ليسوا بحاجة لاتخاذ أي إجراءات وقائية في هذه المرحلة.