بومبيو يكشف السر وما يجري في الغرف المغلقة بالعراق... فيديو

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء أمس الإثنين، أن "جميع القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة بأنهم يؤيدون الوجود العسكري الأمريكي في بلدهم، على الرغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأمريكيين من العراق.

وأضاف بومبيو، خلال ندوة في جامعة ستانفورد، إن "ما سمعه خلال محادثات أجراها مع نحو 50 مسؤولا عراقيا منذ مطلع الشهر الجاري يتعارض مع ما يعلنه هؤلاء في العلن"، قائلا: "لن يقولوا ذلك علنا. لكنهم في المجالس الخاصة يرحبون كلهم بوجود أمريكا هناك وبحملتها لمكافحة الإرهاب"، حسب قناة "CNBC" الأمريكية.

وأكد أن "الجنود الأمريكيين يعملون على ضمان عدم عودة تنظيم الدولة المتطرف، ويؤمنون للعراقيين فرصة لنيل السيادة والاستقلال اللذين تريدهما غالبية العراقيين"، متابعا أنه "تحادث مع قادة من كل الانتماءات في العراق بمن فيهم قادة من الغالبية الشيعية".

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، واصفا إياه بأنه "جزء من استراتيجية أكبر للردع"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة حذرت الإيرانيين من المساس بأرواح الأمريكيين.

وأضاف، أن "هناك استراتيجية أكبر في هذا الصدد"، "الرئيس ترامب وفريق الأمن القومي يعيدون إنشاء الردع - الردع الحقيقي - ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وأوضح بومبيو، "على الجانب العسكري، لقد حذرنا الإيرانيين مرارا من أن الهجوم الذي أودى بحياة الأمريكيين لن يتم التسامح معه. واختبرونا، كما اختبروا الإدارات السابقة وكذلك مرات عديدة من قبل. وقد شجعهم التهاون في الماضي. لكن في 27 ديسمبر، وبعد التوجه باستهداف سليماني، غيرنا ذلك".

وكان البرلمان العراقي قد صوت الأسبوع الماضي على قرار يطالب بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، وذلك بعد الضربة الجوية التي قتل فيها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قرب بغداد.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إذا قررت سلطاته إخراج الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 5200 جندي.