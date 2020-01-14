إيران: خبراء كنديون يصلون إلى موقع سقوط الطائرة الأوكرانية

أكدت هيئة الدفاع المدني الإيراني، وصول خبراء كنديين إلى موقع تحط الطائرة الأوكرانية، التي سقطت بالقرب من مطار "الإمام الخميني" جنوب غربي العاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، رضا جعفر زاده إنه مع وصول خبراء الطيران الكنديين، عُقد أول اجتماع ثلاثي(إيران وكندا وأوكرانيا) اليوم، وتطرقت الجلسة إلى حيثيات سقوط الطائرة وعملية الحوادث في الأيام القليلة الماضية.

وأكد المتحدث باسم الهيئة أن الخبراء الكنديين توجهوا عقب الاجتماع الثلاثي إلى موقع تحطم الطائرة الأوكرانية.

وأضاف أنه تم وضع الخطط اللازمة لمواصلة عملية التحقيق في الحادث، مشيرا إلى أن وكالة الطيران المدني الإيرانية منذ الدقائق الأولى من سقوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، وضعت آلية لإشراك الدول التي لها ضحايا في الحادث بالتحقيق، مشيرا إلى وجود ممثلي كندا وأوكرانيا الآن في إيران.

كما أشار جعفر زادة إلى أن الشفافية والامتثال للقانون الدولي في التحقيقات المتعلقة بالتحطم هو أحد المعايير، الذي تصر عليه هيئة الطيران المدني، مشيرا إلى إن الوكالة ترحب بحضور مندوبين من دول أخرى مهتمة في عملية التحقيق في الحادث.

يذكر أن طائرة من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، قد سقطت بعد دقائق من إقلاعها، صباح الأربعاء الماضي، من مطار "الإمام الخميني" جنوب غربي العاصمة طهران، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصا وغالبيتهم إيرانيين والطاقم المؤلف من 9 أفراد، فيما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، يوم السبت، بعد إجراء التحقيقات اللازمة، بأن الطائرة أسقطت بصاروخ أطلقه الدفاع الجوي إثر خطأ بشري غير متعمد.