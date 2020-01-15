خبير: ميركل تنجح بالاتفاق مع بوتين في الحشد لمؤتمر برلين

قال جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن "ألمانيا قامت بجهود كبيرة لإنجاح قمة برلين حول ليبيا، من خلال حشد عدد كبير من الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة في الأزمة الليبية".

وأشار محمد إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نجحت في تحقيق أهدافها بشأن التمثيل والحضور، خاصة بعد زياراتها إلى موسكو، ولقائها بالرئيس فلاديمير بوتين، وما تخلل ذلك من تفاهمات، منها حضور موسكو في قمة برلين.

وأضاف جاسم في حديثه مع برنامج "بين السطور"، على "راديو سبوتنيك"، أن "حضور موسكو في مؤتمر برلين عنصر فعال في تعزيز الأمن الإقليمي، خاصة داخل المشهد الليبي، فضلًا عن حضور الدول الإقليمية والأوربية والأمم المتحدة والأتحاد الأفريقي ودول الساحل والصين والولايات المتحدة، ما يعني أن الحشد الإقليمي والدولي أصبح متوافرًا، لكن هذا لا يتعارض مع أن الأطراف الليبية هي الأساس، ومازال هناك شكوك حول إمكانية جلوس الجنرال خليفة حفتر ورئيس حكومة السراج معًا خلال قمة برلين".

وعن التوقعات حول نتائج قمة برلين، أشار جاسم محمد إلى أن "سياسة ألمانيا خلال قمة برلين لا تركز على الوساطة بين أطراف الأزمة، بل التوافق على حل سياسي جذري، ما يعكس مستوى التحديات التي تواجه قمة برلين، في ظل انقسام الاتحاد الأوروبي حول الأزمة الليبية، بسبب تقاطع المصالح بين فرنسا وإيطاليا كمثال".

واعتبر محمد أن الأزمة الليبية أوسع من حجم ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي، ما يعكس نظرة غير متفائلة بشأن نتائج قمة برلين.