اجتماع يومي 28 و29 يناير في واشنطن للتوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة

اتفق وزراء من أمريكا ومصر وإثيوبيا والسودان على الاجتماع يومي 28و29 يناير/ كانون الثاني الجاري في واشنطن للتوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة.

وبحسب "رويترز" أعرب الوزراء عن "التزامهم بالتوصل إلى اتفاق تعاون شامل بشأن ملء خزان السد".

وقال بيان إن ملء السد سينفذ على مراحل خلال الموسم المطير وسيأخذ في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب.

مضيفا أن مراحل الملء اللاحقة لسد النهضة ستسمح بتصريف المياه خلال فترات الجفاف الطويلة.

وجاء في البيان أن المرحلة الأولى لملء خزان السد تستهدف الوصول لمستوى 595 مترا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء.

وأضاف البيان أنه سيجري توفير سبل مناسبة لتخفيف أثر الجفاف على مصر والسودان.