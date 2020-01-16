تركيا تعلق على تقارير تفيد بمنح مسلحين سوريين الجنسية مقابل القتال في ليبيا

علقت تركيا، رسميا، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن منحها الجنسية لعناصر "الجيش الوطني السوري"، مقابل موافقتهم على القتال في ليبيا.

نفى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، هذه التقارير، قائلا: إنها "عارية من الصحة تماما"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

#تشاووش_أوغلو ينفي منح الجنسية التركية للسوريين مقابل قتالهم بـ #ليبيا

وزير الخارجية التركي قال إن ذلك "عار عن الصحة"

https://t.co/N7iiAxbXCP — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 16, 2020

وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية، قالت، في تقرير نشرته في وقت سابق أمس الأربعاء، إن "نحو 2000 مسلح من تنظيم "الجيش الوطني السوري" المعارض للسلطات السورية والذي تدعمه تركيا، دخلوا مؤخرا إلى أراضيها لكي يتم نقلهم في وقت لاحق إلى ليبيا للقتال في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني".

وأوضحت الصحيفة، أن "نحو 650 مسلحا سوريا على الأقل وصلوا إلى ليبيا للقتال في الصفوف الأمامية في معركة العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق من جهة والجيش الوطني الليبي من جهة أخرى.

وأضاف التقرير، أن "1350 مقاتلا آخرين وصلوا في 5 يناير/ كانون الثاني إلى تركيا قادمين من سوريا، وتم نشر بعضهم في ليبيا، فيما لا يزال الآخرون يتلقون التدريب في معسكرات الجنوب التركي، بينما يدرس مزيد من المقاتلين المنتمين إلى "فيلق الشام" السوري المعارض المدعوم أيضا من أنقرة إمكانية الذهاب إلى ليبيا، حسب الصحيفة.

وسبق أن أكدت تركيا رسميا إرسال عشرات العسكريين إلى ليبيا، في إطار مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني العسكري مع حكومة الوفاق، مشيرة إلى أن هذه المجموعة تعمل على تدريب قوات محلية، لكنها نفت جملة وتفصيلا صحة التقارير حول نقلها مسلحين سوريين إلى الأراضي الليبية.