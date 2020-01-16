الأمير هاري يشارك في أول مناسبة عامة منذ الانفصال الملكي

يظهر الأمير هاري لأول مرة، اليوم الخميس، في مناسبة عامة بعد أن استجابت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا لرغبة حفيدها وزوجته الأمريكية ميغان بالتخلي عن واجباتهما الرسمية والتطلع إلى مستقبل أكثر استقلالا عن العائلة المالكة.

وسيستضيف هاري، وهو السادس في ترتيب ولاية العرش، عملية السحب لمباريات كأس العالم للرجبي، التي تجرى العام المقبل، في قصر بكنجهام في آخر مهمة له قبل أن يبدأ هو وميغان "فترة انتقالية" تمهيدا لحياتهما الجديدة. وفقا لـ "رويترز".

والأسبوع الماضي أثار هاري (35 عاما) وزوجته الممثلة السابقة ميغان (38 عاما) أزمة بإعلانهما عن رغبتهما في تقليص واجباتهما الملكية وقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية وتحقيق الاستقلال المالي.

وذكرت مصادر ملكية أن الإعلان فاجأ بقية أفراد العائلة وأصاب الملكة بالاستياء وخيبة أمل. وقال صديق لهاري وميغان إن الزوجين يشعران أنهما أجبرا على الابتعاد.

وبعد قمة عائلية، يوم الإثنين الفائت، في ساندرينجهام حضرتها إليزابيث وهاري وشقيقه الأكبر الأمير وليام ووالده ولي العهد الأمير تشارلز تم الاتفاق على أن يقسم الزوجان وقتهما بين بريطانيا وكندا.