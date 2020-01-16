استقالة محامي غصن وانسحابه من قضيته

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن محامي المدير السابق لشركة "نيسان" اللبناني كارلوس غصن، الياباني جونيشيرو هيروناكا، قدم استقالته وانسحب من القضية نهائيا.

أفاد موقع إخباري فرنسي نقلا عن وكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن المحامي ​جونيشيرو هيروناكا الذي يقود فريق الدفاع عن ​كارلوس غصن أنه أعلن انسحابه من القضية بعد هروب غصن من اليابان إلى ​لبنان​.

وفي بيان مقتضب لفت هيروناكا إلى أنه "أودع لدى ​محكمة​ طوكيو رسائل استقالة جميع المحامين الذين هم على صلة بالقضايا المتعلقة بالسيد غصن".

وأعلن محام آخر في فريق غصن القانوني هو تاكاشي تاكانو، انسحابه أيضا من القضايا، وفق ما أعلن مصدر قريب من الوكالة الفرنسية.

وسُجن غصن بعد إلقاء القبض عليه، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2018، في اليابان، بعد اتهامه بعدم الإفصاح عن حجم راتبه بالكامل في سجلات "نيسان" لنحو عقد من الزمن، حتى عام 2018. وينفي الرئيس السابق لشركة "نيسان" ارتكاب أية مخالفة.