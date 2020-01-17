فرنسا تنشر قوت خاصة في شبه الجزيرة العربية والخليج

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجود وحدات من قوات العمليات الخاصة الفرنسية في الشرق الأوسط.

وبحسب الرئيس الفرنسي فإن هذه الوحدات تكافح إرهابيي تنظيم "داعش".

وقال ماكرون في تغريدة على موقع "تويتر": على الرغم من حدوث التغيرات في المنطقة فإن قواتنا تواصل مكافحة داعش... لقد نشرنا وحدات القوات الخاصة "يَغْوَر" في شبه الجزيرة العربية والخليج في زمن قياسي قصير.

Dans la péninsule arabique et dans le Golfe arabo-persique, nous avons déployé en un temps record la Task force Jaguar, et par les initiatives avec nos partenaires européens, nous renforçons la sécurité maritime dans cette région si stratégique pour nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 16, 2020

​وكان ماكرون قد أعلن عودة حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" إلى البحر المتوسط لمكافحة إرهابيي "داعش".