تركيا تكشف عن شخصين "شاركا" في هروب غصن... صور

قالت وكالة أنباء "الأناضول" إن القضاء التركي توصل إلى مشاهد جديدة متعلقة بهروب كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لتحالف شركتي "رينو - نيسان"، من اليابان إلى لبنان، مرورا بإسطنبول.

ونشرت الوكالة صورا لشخصين يعتقد بأنه كان لهما دور في عملية هروب غصن من اليابان رغم القيود التي كانت مفروضه عليها هناك.

وتبين أن شخصين أحدهما أمريكي الجنسية ويدعي ميشيل ت. (60 عاما)، والآخر لبناني الجنسية ويدعى جورج أنطونيو ز.(61 عاماً)، رافقاً غصن خلال مروره بإسطنبول، حيث كانا معه في الطائرة الخاصة التي أقلته من مدينة أوساكا اليابانية.

نشرت وكالة الأنباء الرسمية التركية صورا لرجلين مايكل تايلور وجورج انطوان زايك يعتقد أنهما ساعدا رجل الأعمال كارلوس غصن على الهرب عبر مطار في اسطنبول بعد أن فر من اليابان حيث يواجه المحاكمة بتهمة مخالفات مالية. pic.twitter.com/3R3kyUKgiB — عبد العزيز الخميس (@alkhames) January 17, 2020

وهبطت الطائرة الخاصة التي أقلت غصن ومن برفقته، في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، الساعة 5:30 فجر يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لينتقل بعدها مرافقا غصن إلى مطار إسطنبول الدولي عبر سيارة أجرة ويغادراه عبر طائرة مجدولة متجهة إلى بيروت، في الساعة 12:20 من ظهر اليوم نفسه.

وتظهر المشاهد أيضا، قيام الشخصين المذكورين، بإجراءات جواز السفر لدى الخطوط الخارجية في مطار إسطنبول، بشكل متتالي، خلال الساعة 10:02 و10:04، ليركبا بعدها الطائرة المتجهة إلى بيروت.

وكان القضاء اللبناني قد أعلن في وقت سابق الانتهاء من جلسة الاستماع إلى مدير شركة نيسان اللبناني، كارلوس غصن، تحت إشراف المدعي العام غسان عويدات في لبنان.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية، نقلا عن وكالة ​الصحافة​ الفرنسية، أن ​القضاء اللبناني​ أصدر قرارا بمنع السفر بحق الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان ​كارلوس غصن​.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار القاضي غسان عويدات، نص على ترك رجل الأعمال ​كارلوس غصن​ بسند إقامة في ملف ​النشرة​ الحمراء الصادرة عن الإنتربول، ويتم الاستماع إليه في هذه الأثناء في مكتب عويدات بخصوص ملف دخول الأراضي الإسرائيلية.