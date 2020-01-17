مقدونيا الشمالية تعتزم تعزيز التعاون مع روسيا

أعلن رئيس الوزراء المقدوني الشمالي، أوليفر سباسوفسكي، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتزم تطوير العلاقات مع روسيا، وخاصة المشاريع التي تمثل اهتماماً مشتركاً.

بلغراد – سبوتنيك. وقال سباسوفسكي، نقلاً عن بيان الحكومة: "أشار رئيس الوزراء سباسوفسكي إلى أنه لدى الحكومة الانتقالية جميع الصلاحيات لضمان استمرار السياسة والعمليات لصالح البلد والمواطنين، بما فيها وتعميق التعاون مع روسيا. جميع العمليات التي بدأها دبلوماسيو البلدين، وخاصة المشاريع التي تشكل اهتماماً مشتركاً... سيستمر تنفيذها وفقاً للخطط المتفق عليها".

واستقالت الحكومة في مقدونيا الشمالية، برئاسة زوران زايف، في 3 كانون الثاني/يناير، وفقاً للخطة، وتنازلت عن حق تحضير الانتخابات البرلمانية، في 12 نيسان/أبريل، لصالح حكومة تقنية برئاسة أوليفر سباسوفسكي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تعترف بجمهورية مقدونيا تحت الاسم الجديد "جمهورية مقدونيا الشمالية".