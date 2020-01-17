ترودو يطالب إيران بدفع تعويضات لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية ويعلن مساعدات حكومية لهم

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الجمعة، دفع حكومة بلاده 25 ألف دولار كندي (نحو 20 ألف دولار أمريكي) لعائلة كل ضحية كندية في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران.

واشنطن- سبوتنيك. قال ترودو، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "ستقدم الحكومة لأسر الضحايا، من المواطنين الكنديين أو المقيمين الدائمين تعويضًا عن كل ضحية، كما نتوقع أن تعوض إيران هذه العائلات".

وأردف ترودو أنه يحمل إيران مسؤولية أولئك الذين فقدوا أحباءهم، ويشمل ذلك التعويض المالي، مضيفًا: "الأموال التي ستدفع، ستذهب إلى ذوي الضحايا وليس الحكومة الكندية، لقد قابلتهم، إنهم بحاجة إلى الدعم الآن".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي في حديثه، أن نحو 20 عائلة طلبت استعادة أجساد ذويها، مشيرًا إلى أنه يتوقع وصول أجساد ورفات رعايا بلاده الذين لقوا حتفهم في الحادث خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقل موقع "ديلي هيف" الكندي عن ترودو، قوله إن ما حدث الأسبوع الماضي –تحطم الطائرة- كان مأساة وطنية، مضيفًا أن الرحلة كان على متنها 57 مواطنًا كندًيا، و29 من المقيمين الدائمين بالبلاد.

وبحسب الموقع، فإن الحكومة الكندية ستزود عائلات الضحايا بالأموال للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة، بما في ذلك ترتيبات السفر والجنازة.