ترامب: يجب على آية الله الإيراني أن "ينتبه بشدة إلى كلماته"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن على المرشد الأعلى في إيران، آية الله على خامنئى، أن "ينتبه بشدة إلى كلماته"، وذلك عقب انتاقد خامنئي الولايات المتحدة في خطبة الجمعة في طهران.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال ترامب إن "ما يسمى بالمرشد الأعلى في إيران، قال أشياء بذيئة عن الولايات المتحدة وأوروبا"، مضيفا: "اقتصادهم في حالة انهيار، وشعبهم يُعاني. يجب عليه أن يكون حذرا جدا مع كلماته!".

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2020

​وكان المرشد الأعلى الإيراني وصف، أمس الخميس، المشاركين الأوروبيين الثلاثة في الاتفاق النووي (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) بالدمى المتحركة الأمريكية غير الموثوق بها.

وقال خامنئي خلال خطبة الجمعة: "بريطانيا وألمانيا وفرنسا لا تفعل شيئًا، إنهم يخدمون مصالح الولايات المتحدة، إنهم دمى متحركة"، وتابع: "لا تثقوا بالدول الأوروبية لأنها حكومات حقيرة وتابعة لأمريكا".

واعتبر المرشد الإيراني أن "هذه الحكومات عندما تتفاوض فإن مفاوضاتها مجبولة بالمكر... تسعى إلى تركيع الشعب الإيراني، وأنتم أصغر وأضعف من أن تركعوا الشعب الإيراني".

قال قائد الثورة الإسلامية في إيران، إن "الرد الصاروخي الإيراني على قاعدة "عين الأسد" قد كسرت شوكة أمريكا، وهو أحد أيام الله".

وذكر خامنئي، أن "قدرة إيران على توجيه صفعة للقوة المتغطرسة تعني أن الله معنا".

أعلنت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، عن إطلاق آلية فض المنازعات لصفقة نووية مع إيران بسبب رفض طهران الوفاء بجزء من التزاماتها بموجب الوثيقة.

يذكر أن الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران في عام 2015 اتفقوا على تحقيق خطة العمل الشاملة المشتركة، وينص الاتفاق على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني، لم تستمر الاتفاقية في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات.

إذ أعلنت الولايات المتحدة في مايو/أيار 2018، انسحابها منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية، ومن جهتها أعلنت إيران التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق.