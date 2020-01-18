العواصف والفيضانات تغلق الطرق في مناطق ضربتها الحرائق بأستراليا

ضربت عواصف رعدية وفيضانات أجزاء من الساحل الشرقي في أستراليا في وقت مبكر اليوم السبت ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق السريعة الكبرى.

وبحسب "رويترز"، تتعامل ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند، التي تضررت بشدة جراء حرائق الغابات، حاليا مع هطول أمطار شديدة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في كوينزلاند على "تويتر" اليوم: "تراجع هطول المطر الغزير لكن ما زالت هناك فرصة لهبوب عواصف رعدية خلال مطلع الأسبوع".

100+ mm of rain for many locations across #SEQld overnight/early this morning. Heavy, intense rainfall has eased, but showers and thunderstorms still possible through the weekend. Take care on the roads - if it's flooded, forget it.

Rainfall observations: https://t.co/aiVXf9eg8r pic.twitter.com/0BoIkXuALU — Bureau of Meteorology, Queensland (@BOM_Qld) January 18, 2020

وتواجه أستراليا منذ سبتمبر/ أيلول أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات، وتدمير ما يزيد عن 2500 منزل، فيما دمرت غابات في منطقة مساحتها تعادل مساحة بلغاريا.

وتقول سلطات الإطفاء، إنه لا يزال هناك 85 حريقا مشتعلا في أنحاء مقاطعة نيو ساوث ويلز، اليوم الخميس، لم تتم بعد السيطرة على 30 منها، و19 حريقا مشتعلا في فيكتوريا.