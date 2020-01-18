بن زايد يلتقي ميركل في برلين ويبحثا الأزمة الليبية

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عن محمد بن زايد قوله: "التقيت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين.. ناقشنا تعميق شراكتنا الاستراتيجية.. وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم جهود إرساء السلام في ليبيا".

وأضاف ولي عهد أبو ظبي: "نأمل أن يعم الأمن والاستقرار والعيش بسلام ربوع ليبيا، وأن يحقق "مؤتمر برلين" تطلعات الشعب الليبي الشقيق".

ويشارك في اجتماع برلين قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وقادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

#محمد_بن_زايد: التقيت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في برلين .. ناقشنا تعميق شراكتنا الاستراتيجية ..وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ودعم جهود إرساء السلام في ليبيا..نأمل أن يعم الأمن والاستقرار والعيش بسلام ربوع ليبيا، وأن يحقق " مؤتمر برلين " تطلعات الشعب الليبي الشقيق pic.twitter.com/9RcRmqKwSn — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 18, 2020

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.