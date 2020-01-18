مسيرات نسائية ضد ترامب في أماكن متفرقة بأمريكا... صور وفيديو

رغم برودة الطقس وتساقط الثلوج، شارك آلاف النساء، اليوم السبت، في المسيرة السنوية ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في العاصمة واشنطن.

واعتمر عدد من المشاركات في المسيرة، قبعات زهرية، في إشارة لمعارضة تعليقات ترامب المهينة للنساء.

وكان من الملاحظ مشاركة الآلاف في مظاهرة اليوم، بالمقارنة مع العدد المشارك في أول مسيرة نسائية ضد ترامب في عام 2007، والذي قدر بأكثر من 3 ملايين شخص، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعربت مشاركات في المسيرة، عن تخوفهن من فوز الرئيس الأمريكي بولاية رئاسية ثانية، في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الجاري.

National Archives says it altered Trump signs, other messages in Women's March photo https://t.co/ZEweQG5Crd pic.twitter.com/pJPrkWBVna — The Hill (@thehill) January 18, 2020

كما رفعت في المسيرة الاحتجاجية، لافتات مكتوب عليها: "لقد رأيت خزائن (كابينتس بالإنكليزية أي حكومات) أكثر ذكاء في أيكيا (شركة الأثاث السويدية العملاقة)"، و"مكان النساء في المنزل (هاوس بالإنكليزية أي مجلس النواب)... وفي مجلس الشيوخ".

"Hey hey, ho ho, Donald Trump has got to go."



Men and women alike take to the streets of Washington, D.C. in the fourth annual Women's March pic.twitter.com/vHpweylqyJ — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 18, 2020

وبخلاف العاصمة الأمريكية واشنطن، فقد نظمت تظاهرات محدودة في نيويورك ومناطق أخرى، مثل مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، وعدد من المدن في الولايات المتحدة، في يناير/ كانون الثاني 2018، مظاهرات حاشدة لإحياء الذكرى الأولى لأول مسيرة نسائية خرجت ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تنصيبه في عام 2017.