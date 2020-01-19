بوتين يصل إلى برلين للمشاركة في مؤتمر حول التسوية في ليبيا

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى برلين، حيث سيجري الأحد المؤتمر الدولي للتسوية في ليبيا.

من المتوقع أن يعقد بوتين قبل المؤتمر لقاءً ثنائياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. ستكون هذه محادثتهم الشخصية الثانية هذا العام. وقبل ذلك، التقى الروؤساء في الثامن من يناير في إسطنبول، خلال هذه المفاوضات، تمكن الطرفان من الاتفاق على موقف مشترك بشأن ليبيا ودعيا قيادة طرابلس وطبرق لوقف إطلاق النار. في 12 يناير، تم التوصل إلى هدنة على الجبهات الرئيسية للمواجهة.

سيعقد مؤتمر برلين بعد محادثات في موسكو في 13 يناير وسيكون مكمل لها. أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة إلى أن الوثائق النهائية لبرلين قد تمت الموافقة عليها تقريبًا. أوضحت الأمم المتحدة أن مشروع البيان يتضمن ستة "بنود"، بما في ذلك وقف الأعمال القتالية، والامتثال لحظر الأسلحة، وإصلاح قطاع الأمن.

بالإضافة إلى أطراف النزاع وقادة روسيا وتركيا، ستشارك في المؤتمر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو وممثلون عن عدة دول أخرى.