جونسون: بريطانيا بأكملها تتمنى أفضل الأمنيات لهاري وميغان

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنه يعتقد أن البلاد بأكملها ترغب في تمني كل الخير للأمير هاري وزوجته ميغان بعد أن قررا التخلي عن مهامهما الرسمية في الأسرة المالكة.

وأضاف جونسون، لشبكة "سكاي نيوز" في برلين التي يحضر فيها قمة بشأن ليبيا، "أعتقد أن البلاد بأسرها تتمني أفضل الأمنيات لهما في مستقبلهما".

وتابع: "كما قلت من قبل... كنت واثقا من أن العائلة المالكة التي بقيت لفترة طويلة جدا ستتوصل لسبيل للمضي قدما".

وأعلن قصر باكنغهام، أمس السبت، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لن يكونا عاملين في العائلة المالكة لبريطانيا، ولن يستخدما ألقاب "صاحب السمو الملكي".

وقال القصر، في بيان له، إن هاري وميغان لن يتلقيا أموالا عامة بعد الآن، وسيدفعان الأموال التي تنفق على تجديد كوخهما.

وأوضح أن الزوجان سيدفعان ما يقرب من 2.4 مليون جنيه إسترليني (3.1 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب التي تم إنفاقها في تجديد كوخهما بالقرب من قلعة وندسور.

وأضافت الملكة اليزابيث في البيان: "هاري وميغان وابنهما أرتشي سيظلون دائما أعضاء محبوبين في عائلتي".

ولفت قصر باكنغهام، في البيان، أن التأثيرات الجديدة على الأمير هاري وميغان ماركل سيتم بدء العمل بها من خريف 2020.

وأعربت الملكة إليزابيث عن سعادتها من توصلها من حفيدها الأمير هاري وزوجته إلى طريق بنّاء وداعم إلى الأمام.

وأضافت أنها فخورة للغاية من كيف أن ميغان ماركل أصبحت عضوا في العائلة المالكة خلال فترة وجيزة للغاية.

واعترفت الملكة إليزابيث بالتحديات التي واجهت حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل خلال العامين الماضيين، والتركيز الشديد على حياتهما، وقالت إنها تدعم رغبتهما في الحصول على المزيد من الاستقلالية.