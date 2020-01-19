إيطاليا تعلن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة الهدنة في ليبيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، مساء الأحد، تعيين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة الهدنة في ليبيا، والجاري الاتفاق حولها خلال مناقشات مؤتمر برلين.

القاهرة- سبوتنيك. وقال كونتي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أخيرًا، تم تعيين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، فلنحافظ على هذا الزخم".

يتبع...