صربيا تشتري من روسيا بطارية منظومة "بانتسير -إس 1"

أفاد مصدر في قطاع التعاون العسكري – التقني الروسي، اليوم الاثنين، أنه يتم بالفعل، تنفيذ العقد المبرم في وقت سابق، بين روسيا وصربيا بشأن توريد بطارية من أنظمة الدفاع الجوي "بانتسير – إس 1".

موسكو - سبوتنيك. وذكر المصدر لوكالة "سبوتنيك": "العقد أبرم في العام الماضي لتوريد بطارية واحدة تتضمن البطارية الواحدة ستة مجمعات "بانتسير – إس 1". وبدأ بالفعل التنفيذ الذي سينتهي في العام 2020".

والجدير بالذكر أن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، كان قد أعلن في نهاية تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، خلال تدريبات (الدرع السلافية- 2019) عن شراء المنظومة، غير أن الحديث كان يدور حول مجمع واحد من منظومة " بانتسير – إس 1"، وبالإضافة إلى ذلك أكد الرئيس الصربي رغبة بلاده بامتلاك منظومة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى "إس – 400".

ويذكر في هذا السياق، أن الرئيس الصربي، أعلن في كانون الأول/ديسمبر عام 2016، أن صربيا وروسيا تعملان على خطتين لمدة 3 - 5 أعوام للتعاون العسكري والتقني.