الصين تعلق على نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، غين شوان، اليوم الاثنين، أن بلاده مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للمضي قدماً بالنتائج التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين حول ليبيا.

برلين - سبوتنيك. وقال شوان خلال إيجاز صحفي: "البيان الصادر في نهاية المؤتمر يعكس الرغبة العامة للمجتمع الدولي في الحد من التوترات في ليبيا وتشجيع الحل السياسي للأزمة الليبية".

وأضاف: "الصين مستعدة، مع المجتمع الدولي، لبذل الجهود لدفع تنفيذ النتائج التي تحققت خلال المؤتمر في برلين من أجل تقديم مساهمة بناءة لاستعادة السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا".

وتابع قائلاً: "لقد اتخذت الصين على الدوام موقفًا موضوعيًا وغير متحيز من القضية الليبية، وتمسكت بحزم بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واحترمت دائمًا سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وأصرت أيضًا على تشجيع التسوية السياسية للمسالة الليبية بإشراف الأمم المتحدة".

وانعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين، يوم أمس الأحد، بمشاركة روسيا والولايات المتحدة الأميركية وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أخرى. وكان فايز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني، وخليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، حاضرين في القمة، رغم أنه لن يكون بالإمكان مرة أخرى، تنظيم محادثات مباشرة بينهما.