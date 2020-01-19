ميركل تعلن نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مؤتمر صحفي نتائج قمة برلين بشأن ليبيا، وذلك بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن المشاركين في قمة برلين بشأن ليبيا اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل.

وأضافت ميركل: لا نستطيع حل كافة المشاكل في ليبيا بيوم واحد ولكن يمكننا إعطاء دفعة وهناك عملية ملزمة اتفقنا عليها.

وقالت ميركل: هناك الكثير من الخلافات بين طرفي النزاع في ليبيا وهما لم يكونا جزءا من المؤتمر لكنهما كانا في برلين لكي يتم إعلامهم بالمحادثات.

وأعلنت المستشارة الألمانية أن اللجنة العسكرية المشتركة حول الهدنة في ليبيا ستجتمع الأسبوع المقبل.

وأوضحت ميركل: "اتفقنا على خطة شاملة وعلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته بشكل أقوى".

We will now convene in Geneva a military committee on Libya in the next few days, Guterres says pic.twitter.com/rifIjemyLz — TRT World (@trtworld) January 19, 2020

واستضافت العاصمة الألمانية، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في اجتماع برلين قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

© REUTERS / POOL مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس يحضرون مؤتمرا صحفيا بعد مؤتمر برلين بشأن ليبيا في ألمانيا

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.