من الأرشيف الخاص... الجانب الآخر من شخصية قاسم سليماني... فيديو

نشر الصحفي عباس جمعة، فيديو من الأرشيف الشخصي لقاسم سليماني، يظهر فيه الجنرال، قائد "فيلق القدس" السابق، الذي اغتيل في بداية الشهر الجاري، وهو يلاعب طفلا رضيعا.

ويظهر في الفيديو قاسم سليماني وهو يلاعب طفلا رضيعا، احتضنه بين ذراعيه، مصدرا أصواتا مشابهة لأصوات العصافير، بهدف إضحاكه.

Ранее неизвестное видео из личного архива Касема #Сулеймани.

Генерал со своим внуком pic.twitter.com/fwfBgChQb2 — Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) January 20, 2020

ويتفاعل الطفل مع محاولات سليماني ضاحكا، ولم يتم الإشارة إلى قرابة الطفل من سليماني في الفيديو الذي صور في إحدى الحدائق كما يظهر.

واغتيل سليماني في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته أمريكا بواسطة طائرة دون طيار على سيارته بجانب مطار بغداد الدولي، ما أدى لمقتله ونائب قائد الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بالإضافة لعناصر المرافقة.

وأثارت العملية الأمريكية الكثير من ردود الأفعال الدولية والعالمية، وردت إيران بإطلاق عشرات الصواريخ على قاعدتين عسكريتين في العراق، منها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.