انفجار ألعاب نارية يقذف طفلا عدة أمتار في الهواء... فيديو

يظهر المقطع طفلا صينيا بحوزته مجموعة من الألعاب النارية في أحد شوارع مدينة جيوتشيوان في الصين، وأشعل الطفل فتيلها وألقاها في إحدى فتحات الصرف الصحي في الشارع، وانتظرها حتى تنفجر.

وعند انفجارها طار الطفل البالغ من العمر 8 سنوات عدة أمتار في الهواء، ثم ارتطم بالأرض دون حراك، ولكنه لم يفقد حياته، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، وإنما أصيب بجروح طفيفة.