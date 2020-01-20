الرئيس البيلاروسي يعين وزير دفاع جديد

عيّن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، فيكتور خرينين، وزيراً للدفاع في جمهورية بيلاروس.

مينسك – سبوتنيك. وجاء في بيان وكالة "بيلتا": "استعرض الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو اليوم مسائل الكوادر في الدولة، واتخذ قراراً بتعيين وزير دفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، جديدين... سيشغل منصب وزير الدفاع اللواء فيكتور خرينين، الذي شغل منصب قائد قوات القيادة التشغيلية الغربية".

وأشير إلى أن اللواء ألكسندر فولفوفيتش، سيستلم منصب رئيس هيئة الأركان العامة، حيث عمل قبل ذلك، نائباً أول لرئيس الهيئة.