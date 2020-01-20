8 دول أوروبية تعلن دعم مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز

قالت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن ثماني دول أوروبية تدعم مهمة بحرية بقيادة أوروبية في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الحكومة الفرنسية القول إن المهمة البحرية بقيادة أوروبا في مضيق هرمز قد حصلت على مزيد من الدعم السياسي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية إن المهمة تحظى الآن بدعم سياسي من ألمانيا وبلجيكا والدنمارك واليونان وإيطاليا وهولندا والبرتغال، إلى جانب فرنسا نفسها.

وفي السابق، كانت هولندا والدنمارك واليونان وفرنسا قد أعربت عن دعمها للمهمة البحرية بقيادة أوروبا.