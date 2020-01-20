بنك "أوف أمريكا" يرفع توقعاته لسعر النفط في 2020

رفع بنك "أوف أمريكا غلوبال ريسيرش" توقعاته لسعر النفط في 2020، اليوم الإثنين، عازيا ذلك إلى مخاطر تتعلق بالإمدادات من الشرق الأوسط، وتحسن في توقعات الطلب، وزيادة امتثال "أوبك+" لتعميق تخفيضات الإنتاج.

وقال محللون في بنك "أوف أمريكا"، في مذكرة، إن البنك رفع متوسط توقعاته لسعر خام برنت في 2020 إلى 62 دولارا للبرميل من ستين دولارا، وتوقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 57 دولارا من 54 دولارا.

ويتوقع البنك أن ينمو الطلب العالمي بواقع 1.1 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، بينما تشير توقعاته للعرض والطلب إلى فائض بواقع 190 ألف برميل يوميا.

لكن البنك أبقى على سعره المستهدف لبرنت بنهاية الربع الثاني في 2020 عند سبعين دولارا للبرميل بفضل تحسن الصورة على صعيد الاقتصاد الكلي ولجوء المصنعين إلى إعادة التخزين.

وفي أحدث مستجدات الصراع المستمر في ليبيا منذ وقت طويل، قالت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد، إن حقلين نفطيين كبيرين في جنوب غرب البلاد شرعا في الإغلاق بعدما أغلقت قوات موالية للجيش الوطني الليبي خط أنابيب.