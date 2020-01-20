ماكرون وترامب يعلنان هدنة في نزاع الضريبة الرقمية

قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إنه أجرى "مناقشة رائعة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضريبة رقمية تعتزم باريس فرضها، وإن البلدين سيعملان سويا لتفادي تصعيد في الرسوم الجمركية، حسب "رويترز".