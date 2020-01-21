كوريا الجنوبية سترسل وحدة لمكافحة القرصنة إلى مضيق هرمز

وصرح رئيس لجنة الشؤون الدفاعية البرلمانية آن غيو-بيك اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أقرت بخصوص قضية إرسال القوة العسكرية الى مضيق هرمز، توسيع نطاق نشاط وحدة تشونغهيه البحرية التي تشارك في حملة ضد القرصنة البحرية حاليا في خليج عدن.

يتبع...