بولندا مستعدة لاستئناف العمل المشترك مع روسيا حول القضايا المعقدة

صرح نائب وزير الخارجية البولندية، شيمون شينكوفسكي فيل سينك، اليوم الثلاثاء، بأن وارسو مستعدة لاستئناف العمل المشترك مع موسكو من خلال المجموعة البولندية - الروسية حول القضايا المعقدة وحوار المؤرخين.

وارسو - سبوتنيك. وقال شينكوفسكي فيل سينك، للصحفيين "نعتبر إيجابيا استعداد الجانب الروسي لاستئناف التعاون بين المؤرخين البولنديين والروس وعمل المجموعة حول القضايا المعقدة".

وأعرب الدبلوماسي البولندي عن ثقته أن هذا "سيكون إشارة جيدة على الرغبة في التحدث بصدق عن أسباب الحرب العالمية الثانية".

في فبراير/ شباط 2017، أصبح معروفا أن وزارة الخارجية البولندية تنوي استئناف عمل المجموعة، من خلال مبادرة مبادرة أطلقها السفير البولندي لدى روسيا، فلودزيميج مارتشنياك.

وفي مارس/ آذار 2017، تم عقد حدث رسمي في وارسو مكرس لاستئناف عمل الجزء البولندي من المجموعة البولندية الروسية بشأن القضايا المعقدة، تبعه تأكيدات وزارة الخارجية الروسية بأن استئناف عمل المجموعة يثير تساؤلات، ولا ترى موسكو أي جدوى في النهج الانتقائي لإنعاش الحوار الثنائي مع وارسو.