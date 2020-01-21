ترامب يطالب قادة العالم بنسخ تجربته: "ضعوا الشعوب أولا"

سلّط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الضوء على أجندته الرئاسية "أمريكا أولًا" خلال حديثه أمام الحضور في منتدى دافوس الاقتصادي، داعيًا القادة الآخرين لتبني نهج مشابه يركز على الوضع الداخلي للبلاد والاقتصاد والعلاقات السياسية.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن ترامب، قوله: "الازدهار الحديث في أمريكا لا يمكن إنكاره، وغير مسبوق، ولا مثيل له في العالم، لقد حققت الولايات المتحدة هذا التحول المذهل بإجراء تغييرات طفيفة على عدد قليل من السياسات، وخلال اعتماد نهج جديد بالكامل يركز على رفاهية العامل".

وتابع: "كل قرار نتخذه بشأن الضرائب، والتجارة، والعملية التنظيمة، والطاقة، والهجرة، والتعليم، وغيرها، يركز على تحسين حياة الأمريكيين اليومية، فقط عندما تضع الحكومات مواطنيها أولًا، يكون ذلك استثمار كامل للناس في المستقبل الوطني".

وبحسب الشبكة، ركز معظم خطاب الرئيس الأمريكي على النجاح الذي حققته إدارته باتباع سياسة "أمريكا أولًا"، وهي مجموعة من الإرشادات التي تهدف لنفع المواطنين العاديين عبر السياسات الاقتصادية مثل الحماية التجارية والتخفيضات الضريبية.

ويعد المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد بشكل دوري، في يناير/ كانون الثاني من كل عام، بمدينة دافوس السويسرية، أحد أهم الملتقيات التي يشارك فيها أقوى الزعماء السياسيين والمديرين التنفيذيين للشركات الكبرى حول العالم.

وتأتي كلمة ترامب قبل ساعات على استئناف محاكمته في واشنطن من قبل مجلس الشيوخ، بعد ادعاءات أحيلت إليه من قبل مجلس النواب تتهم الرئيس الأمريكي بإساءة استغلال سلطته وتطالب بعزله.