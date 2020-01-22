ظريف: بيع أوروبا بقايا الاتفاق النووي جعل ترامب أكثر طمعا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أوروبا لم تستطع الوقوف أمام أطماع الرئيس الأمريكي ترامب، قائلا إن أوروبا ببيعها شرفها جعلت ترامب أكثر طمعا.

تطرق ظريف في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى الإجراء الأخير للدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية فض النزاع حول الاتفاق النووي وكتب: "إنني آسف لتكرار ما قلته سابقا، أنه حينما باعت الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) الأسبوع الماضي بقايا الاتفاق النووي للحد من زيادة رسوم حكومة ترامب على السلع الأوروبية المستوردة، حذّرتُ بأن هذا الأمر سيجعله (ترامب) أكثر طمعا، بعد بيع الشرف وفقدان كل ركيزة وأساس أخلاقي وقانوني، جرى طرح تهديد آخر في مجال الرسوم"، كما نقلت وكالة "ارنا".

Sorry to say I told you so:



When E3 sold out remnants of #JCPOA to avoid Trump tariffs last week, I warned that it would only whet his appetite.



After selling their integrity and losing any moral/legal ground, ANOTHER tariff threat.



EU would do better to exert its sovereignty. pic.twitter.com/tgGwExMhdU — Javad Zarif (@JZarif) January 22, 2020

ووجه وزير الخارجية الإيراني النصيحة لأوروبا بالقول "لقد كان من الأفضل لأوروبا أن تظهر أداء أفضل في مجال ممارسة السيادة.

وجاءت إشارة ظريف إلى التهديدات الجديدة التي أطلقها ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي والذي حذر الدول الأوروبية بأنه إن لم يحصل اتفاق معها فإن فرض رسوم على واردات السيارات من أوروبا سيكون خيارا جيدا.