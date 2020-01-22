مشادة بين ماكرون والشرطة الإسرائيلية في القدس... فيديو

وقعت مشادة كلامية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأفراد من الشرطة الإسرائيلية، وذلك خلال زيارة ماكرون لكنيسة القدّيسة حنّة (سانت آن) في القدس.

وتداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصيرا ظهر فيه ماكرون غاضبا وهو يتحدث إلى عناصر الشرطة الإسرائيلية لأنهم أرادوا دخول الكنيسة معه.

مشادة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعناصر من شرطة الاحتلال بعد محاولتهم مرافقته بالدخول إلى كنيسة "القديسة حنا" بالبلدة القديمة بالقدس pic.twitter.com/bLzmOeDZRc — وكالة شهاب (@ShehabAgency) January 22, 2020

وقال ماكرون بنبرة حادة: "الكنيسة عمرها قرون ولها قوانينها، ولن تغيرها أنت الآن"، وتابع قائلا: "أخرج فورا من الكنيسة".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن شرطة مدينة القدس لم ترغب في التدخل بين قوات الشاباك (الأمن الاسرائيلي الداخلي) وبين الحرس الشخصي لماكرون.

يذكر أن هذه الواقعة تشبه إلى حد بعيد ما حدث في عهد الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك قبل 20 عاما.

وبدأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، زيارة إلى القدس، اليوم الأربعاء، بتوقف له دلالة رمزية عند منطقة تملكها فرنسا في الأرض المقدسة وذلك بهدف تجنب الجدل الذي شاب زيارة رؤساء سابقين مع التأكيد على نفوذ باريس التاريخي في المنطقة.

تستمر زيارة ماكرون يومين وتشمل عقد اجتماعات سياسية لبحث الملف الإيراني وعملية السلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وزعيم حزب العمل، بني غانتس، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس. وتأتي الزيارة للمشاركة في ذكرى مرور 75 عاما على تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي، وذلك بحسب وكالة "رويترز".