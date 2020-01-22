الصحة العالمية: حظر سفر سكان ووهان الصينية يحد من تفشي "كورونا"

أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أداهانوم، بقرار الصين حظر خروج المواطنين من مدينة ووهان، التي كانت مصدر ظهور وانتشار فيروس كورونا الجديد القاتل.

وفي إشارة للقرار الصيني، قال، أداهانوم، مساء الأربعاء، "إنهم لا يتحكمون فقط في انتشاره داخل بلادهم، ولكنهم يساهمون في كبح مخاطر تفشيه على نطاق عالمي، إنها تدابير قوية للغاية".

يتبع...