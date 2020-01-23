بوتين لوالدة يسخار: كل شيء سيكون على ما يرام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة لإسرائيل اليوم الخميس إنه أكد لوالدة نعمه يسخار الأمريكية-الإسرائيلية المسجونة في روسيا باتهامات تتعلق بالمخدرات بأن "كل شيء سيكون على ما يرام" بالنسبة لابنتها.

القدس - سبوتنيك. وتابع بوتين الذي يقوم بزيارة اسرائيل حاليًا "قابلت والدة نعمة، من الواضح لي أنها من عائلة طيبة جدا، أعرف موقف رئيس الوزراء (الإسرائيلي) الذي يطلب مني اتخاذ القرار المناسب، كل هذا سيأخذ في الاعتبار بالتأكيد عند اتخاذ القرار النهائي".

وتابع "أرى أن الأم قلقة للغاية، قلت لها وأريد أن أكرر ذلك: كل شيء سيكون على ما يرام".

وتم اعتقال يسخار في 9 أبريل/نيسان في مطار شيريميتيفو ، حيث تم العثور على 9.6 غرام من الحشيش في حقيبة ظهر الفتاة، التي اعترفت بنفسها أنها كانت تحمل المخدرات، ولكن لأغراض شخصية وبدون قصد التهريب.