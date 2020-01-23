وزير الدفاع الإيراني: طهران ترد على أي تهديد بأسلحة دفاعية عالية الدقة

صرح وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، اليوم الخميس، أن بلاده سوف "ترد على أي تهديد بأسلحة دفاعية عالية الدقة".

وقال حاتمي: "الرد على أي عدوان يحتاج القوة المناسبة لذلك، واليوم تمتلك الجمهورية الإسلامية كل عناصر القوة الضرورية للرد على أي عدوان، وسوف ترد إيران على أي تهديد بأسلحة دفاعية عالية الدقة"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضاف: "الهدف من إنزال سيل من الصواريخ على القاعد الأمريكية المجهزة بأعلى المعايير العسكرية للقوات المسلحة، هو أن يكون لها تأثير دائم يسجل في تاريخ الشعب الإيراني".

وتابع وزير الدفاع الإيراني: "لطالما كانت الجمهورية الإسلامية على استعداد كامل للتعامل مع أي تهديد محتمل عليها، ويجب أن يكون لدينا مستوى جيدا من الجاهزية للرد على أي عدوان".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية قتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، يوم 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، في هجوم نفذته طائرة دون طيار، بينما وصفت إيران الهجوم بـ"إرهاب الدولة"، وتوعدت بالانتقام.

وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، بينها قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.