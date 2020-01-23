الرئاسة التركية: أردوغان يقوم بجولة أفريقية تشمل الجزائر وغامبيا والسنغال

يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، القيام بجولة أفريقية بين 26 و28 كانون الثاني/ يناير الجاري.

أنطاكيا – سبوتنيك. قال مكتب الرئاسة التركية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" "يعتزم الرئيس التركي أردوغان القيام بجولة أفريقية بين 26 و28 يناير الجاري تشمل الجزائر وغامبيا والسنغال".

وأضاف "ستبدأ زيارة الرئيس أردوغان من الجزائر في 25 أو 26 كانون الثاني/ يناير الجاري ومن ثم سيتوجه إلى غامبيا" لافتا "إلى أن أردوغان سيقوم بزيارة السنغال يومي 27 و28 كانون الثاني".

هذا وانطلق اليوم الخميس، في الجزائر العاصمة مؤتمر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا مكرسا لمناقشة نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا وسبل ترجمتها على أرض الواقع.