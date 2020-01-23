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16:51 23 يناير/ كانون الثاني 2020
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    قوات الوفاق الوطني الليبية في طرابلس

    اليونان: الاتحاد الأوروبي لن يوافق على اتفاق بشأن ليبيا ما لم يتم إلغاء اتفاق تركيا

    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
    العالم
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    اتفاقية برلين (41)
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    قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا ما لم تتخل تركيا وليبيا عن اتفاق بحري وقعتاه في نوفمبر/ تشرين الثاني.

    وقال ميتسوتاكيس في مؤتمر بالمنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا نقلته وكالة "رويترز": "أوضحت تماما لجميع الأطراف المعنية أنه لن يكون هناك حل سياسي في ليبيا يوافق عليه الاتحاد الأوروبي ما لم تُلغ الاتفاقات".

    وتابع ميتسوتاكيس "كلنا نعلم أن هذا الاتفاق وُقِع مقابل الدعم العسكري التركي لحكومة السراج، إضافة إلى ذلك فهو اتفاق لم يقره المجلس التشريعي الليبي".

    حقل غاز
    © Sputnik . Igor Zarembo
    اليونان تعترض لدى الأمم المتحدة على اتفاق ليبيا وتركيا
    ويعارض الاتحاد الأوروبي كذلك الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا.

    قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي هذا الشهر إنه أبلغ حكومة السراج أن الاتفاق "يتعدى على الحقوق السيادية لدول ثالثة ولا يتماشى مع قانون البحار (للأمم المتحدة)".

    وكان فائز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق، قد سبق وقال إن ليبيا تواجه "وضعا كارثيا"، ما لم تمارس قوى أجنبية ضغوطا على قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق لرفع الحصار عن حقول النفط الذي خفّض الإنتاج وكاد يوقفه تماما.

    ووقع السراج اتفاقا مع تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني يسعى إلى إقامة منطقة اقتصادية خاصة من شاطئ تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى شاطئ ليبيا الشمالي الشرقي. ويشق ممرا بحريا ويمهد الطريق فيما يبدو لأعمال تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

    واليونان على خلاف مع تركيا بشأن قضايا ترجع لعقود طويلة وتتراوح من حقوق التعدين في بحر إيجه إلى جزيرة قبرص المقسمة عرقيا. وتقول اليونان إن الاتفاق باطل وينتهك قانون البحار الدولي.

    وليبيا ممزقة بحرب أهلية منذ سقوط حكم معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011. ويسيطر حفتر على أغلب أراضي شرق وجنوب ليبيا وشن عملية عسكرية جديدة للسيطرة على العاصمة طرابلس.

    والمخاطر كبيرة. فقد أدى غياب القانون في ليبيا في السنوات الأخيرة إلى تعطيل انتاج النفط في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأثار عمليات تهريب مهاجرين إلى أوروبا وفتح مجالا لمتشددين إسلاميين.

    الموضوع:
    اتفاقية برلين (41)

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    الكلمات الدلالية:
    الأزمة الليبية, تركيا, الاتحاد الأوروبي, اليونان, ليبيا
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