صرح الرئيس البولندي أندريه دودا بأن حلف الناتو من حيث السياق العسكري يعد أكثر فعالية من الأمم المتحدة، وهو أفضل تحالف في تاريخ العالم كله، وهدف بولندا هو تعزيزه.

وارسو - سبوتنيك. وقال دودا في منتدى دافوس الاقتصادي: "كيف يمكننا أن نجري مقارنة بين الناتو والمنظمات الأخرى، على سبيل المثال، الأمم المتحدة؟ فإذا تحدثنا عن مجلس الأمن الدولي من حيث السياق العسكري، فإن الناتو يعد أكثر فاعلية".

وأضاف الرئيس البولندي: "الناتو هو أفضل تحالف في تاريخ العالم بأسره، وهذا الأمر مهم جدا، خاصة الآن حيث نتحدث عن التهديدات والأزمات المحتملة كافة التي يمكن أن نتوقعها - سواء كان ذلك في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو في أوكرانيا".

وأشار في ختام حديثه إلى إن "هدف بولندا هو، قبل كل شيء، تعزيز الناتو كحلف، وتعزيز وجوده في الجناح الشرقي، مؤكدا أن هذا هو مصلحتنا الرئيسية".