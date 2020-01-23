وزير الخزانة الأمريكي يواجه "منتقدة ترامب السويدية": تعلمي أولا

وجه وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، رسالة قوية إلى الناشطة البيئية السويدية الشابة، غريتا تونبرغ، دائمة الانتقاد لسياسات ترامب البيئية.

وقال منوتشين في كلمة بقمة الاقتصاد العالمي "دافوس"، نقلتها شبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية: "أنصح الناشطة البيئية السويدية بأن تتعلم أولا وتدرس الاقتصاد، قبل توجيه الانتقادات للسياسة الأمريكية".

ورد منوتشين على سؤال بشأن مطالبة تونبرغ ، 17 عاما، بشأن التوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري، بقوله: "بعد أن تذهب وتدرس الاقتصاد في الجامعة، تستطيع أن تعود ونشرح لها أبعاد كل الأمور وكيف أن ذلك تطبيقه أمر صعب".

من جانبها، ردت تونبرغ على انتقادات وزير الخزانة الأمريكية، بقولها في تغريدة عبر "تويتر": "الفجوة التي يتحدث عنها الوزير الأمريكي تنتهي في شهر أغسطس، لكن الأمر لا يتطلب شهادة جامعة في الاقتصاد لإدراك أم ميزانيتنا الكربونية البالغة 1.5 درجة ودعمنا المستمر للوقود الأحفوري لا يضيف الكثير لاستثماراتنا".

وتابعت قائلا

"لذلك عليك أن تخبرنا بصورة واضحة، كيف يمكن أن تحقق هذا التخفيف أو تشرح للأجيال القادمة أو تلك المتأثرة بالفعل بحالة الطوارئ المناخية، لماذا يجب علينا التخلي عن التزاماتنا المتعلقة بالمناخ".

وكانت تونبرغ، قد انتقدت قبل أيام اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، زرع تريليون شجرة لمعالجة أزمة المناخ.

وقالت تونبرغ على هامش المنتدى، إن حل ترامب ليس كافيا، في توبيخ واضح منها له.

وأضافت الناشطة السويدية: "منزلنا (كوكب الأرض) ما زال مشتعلا"، لتكرر بذلك تصريحاتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي قبل عام، وأضافت: "تقاعسك عن العمل يؤجج النيران".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، في منتجع دافوس السويسري، إن الولايات المتحدة ستنضم إلى مباردة زرع تريليون شجرة، التي انطلقت خلال المنتدى الذي جعل من الاستدامة موضوعا رئيسيا له هذا العام.

وألقى ترامب كلمته، فيما يكثف ناشطون في مجال البيئة، منهم، غريتا تونبرغ، الضغوط على الشركات والحكومات.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قادة العالم، خلال خطابه الرئيسي في منتدى دافوس على رفض "نذيري الشؤم"، الذين يتنبأون بهلاك العالم.

ووصف ترامب نشطاء المناخ بـ"المتنبئين الأغبياء"، داعما حديثة بأن هناك الكثير من تنبؤاتهم التي لم تتحقق على أرض الواقع، بما في ذلك الزيادة السكانية في الستينيات من القرن الماضي، و"نهاية النفط" في التسعينيات.

My gap year ends in August, but it doesn’t take a college degree in economics to realise that our remaining 1,5° carbon budget and ongoing fossil fuel subsidies and investments don’t add up. 1/3 pic.twitter.com/1virpuOyYG — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 23, 2020

​وتضمنت تصريحات دونالد ترامب انتقادا واضحا لغريتا تونبرغ، البالغة من العمر 17 عاما، والتي كانت تجلس بين الحضور أثناء سماعها خطابه الرئيسي في المنتدى، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجهت غريتا تونبرغ، في كلمتها بمنتدى دافوس، اللوم إلى قادة العالم لعدم بذلهم "أي شيء في الأساس" للحد من انبعاثات الكربون، على الرغم من ظهور أدلة تنذر بحدوث كارثة مناخية بسبب هذا، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقالت تونبرغ، قبل ساعات فقط من ظهور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الاجتماع السنوي للنخبة السياسية والمالية والتجارية في العالم، إن "الوعي بأزمة المناخ ارتفع في العالم، ولكن في جوانب أخرى لم يحدث تغيير كبير".

وعند سؤالها حول ما ترغب به أن يتحقق بالمستقبل، قالت غريتا تونبرغ "أن نبدأ في الاستماع إلى العلم، وأن نبدأ في التعامل مع هذه الأزمة على أنها الأزمة الحالية".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وغربتا تونبرغ، دار بينهما سجال خلال الأشهر الماضية، وكان آخرها عندما نالت تونبرغ لقب "شخصية العام" من جانب محرري مجلة "تايم" الأمريكية.

وأبدى ترامب اعتراضه على فوز تونبرغ باللقب في شهر ديسمبر/ كانون الأول، خاصة وأنه كان مرشحا لنيله.

ووصف الرئيس الأمريكي اختيار تونبرغ بأنه "أمر سخيف للغاية"، وتابع: "يجب على غريتا أن تتحكم في مشاكل الغضب لديها، ثم تذهب لمشاهدة فيلم قديم مع صديق، اهدئي يا غريتا! اهدئي!".

U.S. Treasury Secretary Steven Mnuchin sharply criticized the financial credentials of Swedish climate activist Greta Thunberg, saying the 17-year-old should study economics at college before lecturing the U.S. on fossil fuel investments. https://t.co/8TQVVEsyAT pic.twitter.com/2NwIAzqxQ1 — CNBC (@CNBC) January 23, 2020

​من جانبها، ردت غريتا تونبرغ على سخرية دونالد ترامب منها، بتغيير تعريفها الشخصي عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة إنها "مراهقة تعمل على مشكلة إدارة الغضب".

وأضافت غريتا ثونبرغ، التي تبلغ من العمر 16 عاما، في تعريفها الشخصي على "تويتر": "مسترخية وتشاهد فيلما جيدا قديما مع صديق".

يشار إلى أن غريتا تونبرج، هزأت من سخرية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منها، في شهر سبتمبر/ أيلول 2019، بعد هجومها عليه خلال إلقاء كلمتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان ترامب قد علق على خطاب تونبرغ، عبر حسابه في "تويتر" مستهزءا بها "يبدو أنها فتاة سعيدة للغاية تتطلع قدما نحو مستقبل مشرق ورائع، من الجميل أن أرى هذا!".

وردت غريتا تونبرغ على سخرية الرئيس الأمريكي منها وقتها، بتغيير تعريفها الشخصي عبر حسابها على موقع "تويتر" إلى عبارة "فتاة سعيدة للغاية تتطلع قدما نحو مستقبل مشرق ورائع".