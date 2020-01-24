الشرطة الألمانية تؤكد مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار في بلدة روت أم سي

أكدت الشرطة الألمانية مقتل 6 أشخاص جراء إطلاق نار في بلدة روت أم سي، وسقوط مصابين.

برلين - سبوتنيك. وجاء في بيان شرطة مدينة ألين المجاورة للبلدة: "نعم، سقط 6 قتلى".

وفيما يخص المصابين، قالت الشرطة: "لم نتحقق بعد من عدد المصابين".

وفي وقت سابق اليوم، شهدت بلدة روت آم سي في ألمانيا، حادث إطلاق نار أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

​وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال مشتبه به، مشيرة إلى أن الحادث يبدو مرتبطا بـ "علاقة شخصية".