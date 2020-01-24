اليونان تسلم المواطن الروسي المتهم بجرائم سيبرانية إلى فرنسا

أخطرت اليونان سفارة روسيا الاتحادية في أثينا رسميا، اليوم الجمعة، بتسليم المواطن الروسي ألكسندر فينيك المتهم بجرائم سيبرانية، والمطلوب في 3 دول بينها روسيا، إلى فرنسا.

وقال متحدث باسم البعثة الدبلوماسية لـ"سبوتنيك"، "تلقت السفارة إخطارا رسميا من الجانب اليوناني، بتسليم فيننيك إلى فرنسا".

ونقلت السلطات اليونانية فينيك، المتهم بتبييض أموال والتلاعب بالعملة الافتراضية، إلى مستشفى في العاصمة باريس يوم أمس الخميس.

وأكد محامو فينيك أنهم سيرفعون دعاوى قضائية على مستوى دولي، فيما صرحت السفارة الروسية في باريس لـ"سبوتنيك"، أنها على اتصال دائم معه.

واعتقل المواطن الروسي ألكساندر فينيك باليونان في تموز/يوليو 2017، بطلب من الولايات المتحدة على خلفية اتهامات، شملت تبييض 4 مليارات دولار عبر منصة لتداول العملة الافتراضية. كما تتهم فرنسا فينيك بارتكاب جرائم سيبرانية، بما فيها غسل أموال.

ولم يعترف فينيك بجرمه، ونفى مسؤوليته عن إدارة أي منصة إلكترونية، قائلا إنه كان مستشارا فنيا في المنصة المشار إليها، وليس مديرها. ومنذ اعتقاله في اليونان، كان فينيك يصر على تسليمه لروسيا، حيث يواجه تهمة أخف.