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01:15 GMT25 يناير/ كانون الثاني 2020
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    انتشار الفيروس الجديد كورونا، الصين، يناير 2020

    الصين تؤكد وفاة 15 شخصا آخرين بسبب فيروس كورونا 

    © REUTERS / WEIBO / THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN
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    أكدت الصين، اليوم السبت، وفاة 15 شخصا وإصابة 180 شخصا آخرين بفيروس كورونا مع تصاعد لتفشي المرض في جميع أنحاء الصين وأجزاء أخرى من العالم.

    وقالت إدارة الصحة في مقاطعة هوبي في بيان نُشِرَ في وقت مبكر يوم السبت إنه تم الإبلاغ عن 180 حالة جديدة حتى نهاية يوم الجمعة، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للمرضى المؤكدين في المقاطعة 752 حالة، بحسب "رويترز". 

    وأعلنت الصين عزل ما يزيد على 10 مدن، لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 26 مواطنا، وأصاب المئات، بينهم حالات في الولايات المتحدة وعدد من بلدان جنوب شرق آسيا وأستراليا.

    انتشار الفيروس الجديد كورونا، الصين، يناير 2020
    © AP Photo / Ahn Young-joon
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    وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى 830 حالة حتى 23 يناير/ كانون الثاني في حين ارتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 25.

    وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين، مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

    ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

    تشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

    تنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.

    وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا يوم الأربعاء الماضي بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.

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    الكلمات الدلالية:
    الصين, فيروس كورونا
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