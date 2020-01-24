منظمة الصحة العالمية تتوقع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين

صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنه من المرجح استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الصين مضيفة أنه من السابق لأوانه تقييم مدى خطورة الوضع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن طارق جاسرفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية في جنيف، القول "التركيز لا ينصب بشدة على الأعداد، التي نعلم أنها سترتفع".

وأعلنت السلطات الصحية الصينية وفاة 26 حالة بسبب المرض وإصابة 830.

وقال المتحدث "من السابق لأوانه استخلاص نتائج بشأن مدى شراسة الفيروس".

وأضاف أن منظمة الصحة قد تدرس مع شبكة خبرائها استخدام علاجات ولقاحات متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)، الناتجة عن إحدى سلالات فيروس كورونا، كعلاج محتمل للسلالة الجديدة من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية عن ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لشخص قادم من الصين.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحالة لرجل في الأربعينات من العمر كان قد وصل إلى اليابان يوم الأحد قادما من مدينة ووهان الصينية منشأ ظهور الفيروس والتي يعيش بها.

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعا، يوم الأربعاء الماضي، بعد إعلان صادر عن هيئة الصحة الوطنية الصينية بأن الفيروس الجديد الذي تم تحديده لأول مرة هناك، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، لتحديد ما إذا كان ينبغي إعلان حالة طوارئ صحية عالمية.