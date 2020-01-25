الصحة الإيرانية: لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة مشتبه فيها بفيروس كورونا في إيران.

وقالت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في بيان أصدرته اليوم السبت أنه "قد لوحظت حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في العديد من البلدان حتى الآن، ولكن معظمها كان في الصين"، كما ذكرت وكالة "ارنا".

وأكد البيان، أن "مركز إدارة الأوبئة بوزارة الصحة اتخذ الإجراءات اللازمة لتقليل مخاطر الإصابة بهذا الفيروس في بلادنا من خلال عيادات الحجر الصحي في جميع المنافذ الحدودية، وخاصة في المطارات والموانئ الدولية، حيث تخضع جميع حالات الإصابة المشتبه فيها للفحص والحجر والرعاية الصحية الخاصة من قبل خبراء وزارة الصحة المختصين بمكافحة الأوبئة والأمراض السارية".

وأعلنت الصين عزل ما يزيد على 10 مدن، لمنع تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 26 مواطنا، وأصاب المئات، بينهم حالات في الولايات المتحدة وعدد من بلدان جنوب شرق آسيا وأستراليا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".