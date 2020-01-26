ارتفاع ضحايا زلزال شرق تركيا إلى 31 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا مساء يوم الجمعة إلى 31 شخصا، وفق وكالة الأناضول التركية نقلا عن طواقم البحث والإنقاذ في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق تم الإعلان عن مقتل 29 شخصا وجرح 1466 آخرون.

وضرب، مساء أمس الجمعة، زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات.

وذكرت السلطات المحلية التركية أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمال الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.