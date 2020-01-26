مقتل 15 شرطيا في هجوم على معسكر للجيش في مالي

قالت مصادر عسكرية ومحلية إن 15 من أفراد قوات في مالي قتلوا في هجوم، اليوم الأحد، على معسكر للجيش بوسط البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر عسكري قوله "قتل 15 عسكريا ماليا على الأقل في معسكر سوكولو خلال هجوم شنه إرهابيون".

وقال أحد المشرعين المحليين: "القتلى جميعهم من رجال الدرك".

Mali: au moins 15 militaires maliens tués dans une attaque attribuée à des jihadistes https://t.co/lzifzyc9c3 pic.twitter.com/ECyQi7E9Ta — RFI Afrique (@RFIAfrique) January 26, 2020

​وشهدت مالي، في ثلاثة أيام، هجومين مسلحين وسط البلاد أسفرا عن مقتل 11 شخصا، بحسب بيان للجيش.

وقال الجيش المالي إن "في يوم 23 من يناير كان يوما قاسيا على القوات المسلحة وسط البلاد"، وأضاف البيان أن الهجوم الذي استهدف وحدة من الجيش هجوم في بلدة ديونجان على بعد 52 كيلومتر من كورو" (وسط البلاد)، "خلف 7 قتلى، وفي نفس اليوم لقي 3 جنود مصرعهم في بوري عقب هجوم مسلح وقتل جندي آخر في بولكسي بسبب عبوة ناسفة".

ويعاني الجيش المالي من هجمات متتالية ينفذها مسلحون ينتمون لتنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" والذين سيطروا على أجزاء من شمال مالي منذ عام 2012، ورغم التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لا تزال الهجمات المسلحة متواصلة ومؤخرا اتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتعاني مالي منذ 7 سنوات من انتشار العنف المسلح في الشمال والوسط، بعد ان وقع شمال مالي في ايدي الجماعات المسلحة في مارس/ آذار 2012، وساعد التدخل العسكري الذي بدأ في يناير 2013 بمبادرة من فرنسا في تراجع قوة ونفوذ الجماعات المسلحة بالمنطقة، لكن مناطق باكملها شمال ووسط مالي لازالت خارجة عن السيطرة.