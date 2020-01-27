بعد أسبوعين من كارثة الأوكرانية... إيران تشهد حادثا جديدا لطائرة ركاب

أظهرت لقطات فيديو خروج طائرة إيرانية عن مسارها في مدينة معشور في الأهواز، وعلى متنها 130 راكبا، بعد هبوطها في أرض المطار.

وأدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهي من طراز "بوينغ MD"، وأثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

#Iran’s Caspian airline emergency landing in the middle of the street in Mahshahr pic.twitter.com/3GcF64io2l — Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 27, 2020

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، إن طائرة ركاب إيرانية تعود إلى شركة "كاسبين" للطيران أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد قادمة من العاصمة طهران، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار واصطدمت بجدار على حاشية المدرج، ولم تقع أي إصابات بين الركاب.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من إسقاط طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، وذلك فجر يوم 8 يناير/ كانون الثاني، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.

وأقر قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، في 11 يناير/ كانون الثاني، بمسؤولية الحرس عن سقوط الطائرة بقصفها عن طريق الخطأ، مؤكدا أن الواقعة حدثت في أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة.