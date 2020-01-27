روحاني يدعو الإيرانيين إلى تفويت الفرصة على ترامب للإضرار بالوحدة الوطنية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه "يجب على الإيرانيين ألا يسمحوا لنهج الضغوط القصوى، الذي يتبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإضرار بالوحدة الوطنية قبل الانتخابات البرلمانية".

وفي خطاب بثه موقعه الرسمي على الإنترنت مباشرة، أضاف روحاني: "يجب ألا ندع ترامب ينجح في خلق فجوات بين المؤسسة والناس، يجب أن نبقى متحدين، لا تديروا ظهوركم لانتخابات 21 فبراير، ليكن الإقبال كثيفا".

وأوضح، أن "استهداف وحدتنا واستقرارنا هو استكمال لخطة ترامب بعد ضرب الاتفاق النووي واغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني".

ووافق مجلس صيانة الدستور، الذي يفحص أوراق المرشحين حتى الآن على ترشيح نحو تسعة آلاف من بين 14 ألفا تقدموا بطلبات ترشح، ويقول التيار المعتدل إنه ليس له مرشحون في معظم المدن.

بدوره، صرح أمين مجلس صيانة الدستور في إيران، آية الله أحمد جنتي، بأن "النتائج المعلنة حول أهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة ليست نهائية ولا يزال احتمال إعادة النظر فيها واردا".

نقلت وكالة أنباء "فارس" عن جنتي تصريحا أدلى به خلال اجتماع أعضاء مجلس صيانة الدستور، قال فيه: "إن المرحلة الأولى من دراسة أهلية المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة في دورتها الحادية عشرة قد انتهى العمل منها".

وأضاف: "إن لجان الرقابة تقوم بدراسة أهلية المرشحين وفق الوثائق والأدلة الموثقة من المؤسسات القانونية، كما أن مجلس صيانة الدستور يصون حقوق الشعب ويبذل قصارى جهوده بهدف الحفاظ على حقوق الجميع، لذلك فإن أي اعتراض من قبل مرشح ما يمكن تقديمه للجان الرقابة في المحافظات وتقديم شكوى بهذا الموضوع".